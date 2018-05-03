Тындинца, укусившего полицейского, поместили в психбольницу

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В Амурской области суд применил меры медицинского характера в отношении жителя Тындинского района, напавшего на сотрудника полиции. 40-летний житель поселка Восточный освобожден от уголовной ответственности в связи с психической болезнью.

Как сообщает прокуратура Амурской области, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Суд установил, что 31 июля 2017 года гражданин, задержанный для дачи показаний, нанес удары сотруднику полиции и укусил его. Согласно заключению комиссии экспертов, амурчанин страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать опасность своих действий и руководить ими.

В связи с этим подсудимого освободили от уголовной ответственности. В отношении него применены принудительные меры медицинского характера – лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.