В Приамурье действуют 13 природных пожаров

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За минувшие сутки, 2 мая, в Амурской области зарегистрирован 21 природный пожар. Из них 8 удалось ликвидировать на площади 23 832 гектара. Действующими остаются 13 возгораний, 2 из которых локализовали – в Зейском и Бурейском районах – на общей площади 16 669 гектаров.

Не локализованы пожары в Зейском (5 пожаров), Ромненском (1), Мазановском (3), Сковородинском (1) и Магдагачинском (1) районах.

На тушениях задействованы 836 человек и 90 единиц техники, в том числе 4 вертолета и 4 самолета, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

По состоянию на 2 мая, II класс пожарной опасности определен в Тындинском районе. IV класс пожарной опасности – в Завитинском, Октябрьском, Белогорском, Архаринском, Бурейском, Ромненском, Мазановском, Серышевском, Зейском, Шимановском, Селемджинском, Сковородинском и Магдагачинском районах. V класс пожарной опасности – в Свободненском и Благовещенском районах.