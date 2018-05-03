Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:43 0

Тепло и без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 3 мая

Тепло и без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 3 мая
Фото: 1ZOOM.RU

В Приамурье 3 мая будет солнечно, без осадков. Небольшая облачность ожидается только на севере региона. Северо-восточный ветер разгонится до 8-13 метров в секунду, в северных районах – до 3-8 метров в секунду, местами его порывы достигнут 13 метров в секунду.

Температура составит 13…18 градусов тепла, на севере будет плюс 18…23, местами – плюс 12…17.

В Благовещенске солнечно, без осадков. Северо-восточный ветер дует со скоростью 6-11 метров в секунду. Термометры покажут 16…18 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 112

#погода

распечатать


Общество 1

Пасмурно, до плюс 19 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 3 мая
Общество

До плюс 18 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 1 мая
Общество 1

Слабые осадки и мороз: прогноз погоды в Приамурье на 30 апреля
Общество

Местами снег: прогноз погоды в Приамурье на 29 апреля
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь