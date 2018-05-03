Тепло и без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 3 мая

Фото: 1ZOOM.RU

В Приамурье 3 мая будет солнечно, без осадков. Небольшая облачность ожидается только на севере региона. Северо-восточный ветер разгонится до 8-13 метров в секунду, в северных районах – до 3-8 метров в секунду, местами его порывы достигнут 13 метров в секунду.

Температура составит 13…18 градусов тепла, на севере будет плюс 18…23, местами – плюс 12…17. В Благовещенске солнечно, без осадков. Северо-восточный ветер дует со скоростью 6-11 метров в секунду. Термометры покажут 16…18 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL