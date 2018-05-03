Самогонные аппараты обязали регистрировать в Росалкогольрегулировании: обзор прессы

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Из-за забастовки в Варшаве перестали штрафовать водителей; президент подписал указ о проведении Года театра; 37 тысяч человек получают зарплату на карты АТБ. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

Забавную заметку опубликовала «Российская газета», в ней рассказывается о том, что ДПС Варшавы уже несколько месяцев не штрафует водителей. Таким образом польские гаишники выражают протест против низких зарплат и жестких плановых показателей. То есть им вменяли в обязанность штрафовать как можно больше водителей, при этом не выплачивали никаких премиальных. Возмущенные такой постановкой вопроса дорожные полицейские перестали вообще махать палочками. Кто ж будет впахивать за так?

Также в номере

На том забавности кончаются, и далее главная газета страны извещает о том, что самогонные аппараты придется регистрировать. Отсутствие регистрации приведет к штрафам и конфискации. Закон вступил в силу с 1 мая 2018 года. Еще пишут о том, что Владимир Путин подписал указ о проведении Года театра – до него осталось 8 месяцев. Еще рассказывается о том, что россияне с ностальгией вспоминают времена СССР. И я могу понять россиян: тогда не надо было регистрировать самогонные аппараты.

Вам статья

В «Моей Мадонне» сегодня много радостных, весенних материалов. Например, вы прочтете о приятных хлопотах на дачных участках – о размещении грядок, уборке построек после «зимней спячки», сборе прошлогодних листьев, возвращении «старого друга» – артроза… Кстати, о «дачности». Под симпатичной рубрикой «Голова садовая» вы прочтете о том, что нужно сделать, чтобы сад порадовал урожаем. И здесь у газеты интересный собеседник – ученый из ДальГАУ Александр Зарицкий. Возьмите на заметку его советы.

Напишут же такое

В «Комсомольской правде» – что ни страница, то материал, заслуживающий внимания. Я вот, к примеру, зачитался большой публикацией, посвященной Карлу Марксу. Попутно вспомнил, что не дочитал его бессмертный труд – «Капитал», надо бы сходить в библиотеку. Узнал, что родственником одного из родоначальников коммунизма был никто иной, как Генрих Гейне, и сам Маркс много времени отдавал сочинительству. Пытался писать стихи, а получались главы «Капитала». Еще пишут, что он с удовольствием играл в шахматы со служанкой Хелен, которая родила потом сына. А его отцом назвал себя Энгельс. Вот такой был ход конем.

Очень интересно

«Амурская правда» сегодня исследует вопрос: «Что происходит в банке и чего ждать клиентам АТБ». При этом вы узнаете, что зарплаты на карты Азиатско-Тихоокеанского банка получают 37 тысяч человек. И если вы один из этих тысяч, прочтите материал Ольги Гордиенко.

Затем, чтобы улучшить настроение, прочтите материал Варвары Носыревой о бывшей жительнице Москвы, которой стало тесно на Красной площади, и она уехала в глубинку, в Селемджинский район, где и нашла свое призвание и счастье.

На посошок

Что еще нужно прочесть в «Амурке»… Еще обращаю ваше внимание на публикацию Марины Москалюк под заголовком «Время меняет историю». Здесь о современной оценке событий военного времени, о том, что в учебниках не осталось места для героев Великой Отечественной и вообще о том, что и почему происходит с нашей исторической памятью.

Еще я посмотрел на вопросы о Великой Отечественной – они опубликованы под рубрикой «Проверь себя». Проверил. Долго думал над тем, чтО можно переоборудовать в танк – самолет, дирижабль, катер или трактор. Если бы не мое высшее образование, ни за что бы не догадался, что вместо шасси можно приспособить гусеницы.