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сегодня, 09:20 2

Самогонные аппараты обязали регистрировать в Росалкогольрегулировании: обзор прессы

Самогонные аппараты обязали регистрировать в Росалкогольрегулировании: обзор прессы
Фото: beautyline-yar.ru

Из-за забастовки в Варшаве перестали штрафовать водителей; президент подписал указ о проведении Года театра; 37 тысяч человек получают зарплату на карты АТБ. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

Забавную заметку опубликовала «Российская газета», в ней рассказывается о том, что ДПС Варшавы уже несколько месяцев не штрафует водителей. Таким образом польские гаишники выражают протест против низких зарплат и жестких плановых показателей. То есть им вменяли в обязанность штрафовать как можно больше водителей, при этом не выплачивали никаких премиальных. Возмущенные такой постановкой вопроса дорожные полицейские перестали вообще махать палочками. Кто ж будет впахивать за так?

Также в номере

На том забавности кончаются, и далее главная газета страны извещает о том, что самогонные аппараты придется регистрировать. Отсутствие регистрации приведет к штрафам и конфискации. Закон вступил в силу с 1 мая 2018 года. Еще пишут о том, что Владимир Путин подписал указ о проведении Года театра – до него осталось 8 месяцев. Еще рассказывается о том, что россияне с ностальгией вспоминают времена СССР. И я могу понять россиян: тогда не надо было регистрировать самогонные аппараты.

Вам статья

В «Моей Мадонне» сегодня много радостных, весенних материалов. Например, вы прочтете о приятных хлопотах на дачных участках – о размещении грядок, уборке построек после «зимней спячки», сборе прошлогодних листьев, возвращении «старого друга» – артроза… Кстати, о «дачности». Под симпатичной рубрикой «Голова садовая» вы прочтете о том, что нужно сделать, чтобы сад порадовал урожаем. И здесь у газеты интересный собеседник – ученый из ДальГАУ Александр Зарицкий. Возьмите на заметку его советы.

Напишут же такое

В «Комсомольской правде» – что ни страница, то материал, заслуживающий внимания. Я вот, к примеру, зачитался большой публикацией, посвященной Карлу Марксу. Попутно вспомнил, что не дочитал его бессмертный труд – «Капитал», надо бы сходить в библиотеку. Узнал, что родственником одного из родоначальников коммунизма был никто иной, как Генрих Гейне, и сам Маркс много времени отдавал сочинительству. Пытался писать стихи, а получались главы «Капитала». Еще пишут, что он с удовольствием играл в шахматы со служанкой Хелен, которая родила потом сына. А его отцом назвал себя Энгельс. Вот такой был ход конем.

Очень интересно

«Амурская правда» сегодня исследует вопрос: «Что происходит в банке и чего ждать клиентам АТБ». При этом вы узнаете, что зарплаты на карты Азиатско-Тихоокеанского банка получают 37 тысяч человек. И если вы один из этих тысяч, прочтите материал Ольги Гордиенко.

Затем, чтобы улучшить настроение, прочтите материал Варвары Носыревой о бывшей жительнице Москвы, которой стало тесно на Красной площади, и она уехала в глубинку, в Селемджинский район, где и нашла свое призвание и счастье.

На посошок

Что еще нужно прочесть в «Амурке»… Еще обращаю ваше внимание на публикацию Марины Москалюк под заголовком «Время меняет историю». Здесь о современной оценке событий военного времени, о том, что в учебниках не осталось места для героев Великой Отечественной и вообще о том, что и почему происходит с нашей исторической памятью.

Еще я посмотрел на вопросы о Великой Отечественной – они опубликованы под рубрикой «Проверь себя». Проверил. Долго думал над тем, чтО можно переоборудовать в танк – самолет, дирижабль, катер или трактор. Если бы не мое высшее образование, ни за что бы не догадался, что вместо шасси можно приспособить гусеницы.

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#СМИ

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Комментарии
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  • Кот Бегемот

    Кот Бегемот
    38 минут назад

    "На том забавности кончаются, и далее главная газета страны извещает о том, что самогонные аппараты придется регистрировать"



    Скоро Минсельхоз заставит бочки под квашенную капусту регистрировать.... прям не смешно уже

  • AmurLand

    AmurLand
    21 минута назад

    а в РГ пишут иначе. вот зачем вводить в заблуждение? https://rg.ru/2018/05/01/samogonnye-apparaty-pridetsia-registrirovat.html

    Такая норма носит подчеркнуто технический момент, уверен директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, добавляя, что в результате ее введения производство этилового спирта будет более серьезно контролироваться с точки зрения учета. "Понятно, что установки для домашнего самогоноварения под обязательство государственной регистрации не попадают, попадают только указанные установки достаточно большой мощности. На рынок такая норма никакого серьезного влияния не окажет", - уверен эксперт.

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