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сегодня, 09:30 0

За сутки военные авиаторы совершили три вылета на пожары в Приамурье

За сутки военные авиаторы совершили три вылета на пожары в Приамурье
Фото: structure.mil.ru

Экипажи авиационной группы Восточного военного округа доставили огнеборцев и более 1,5 тонны грузов к очагам пожаров в Амурской области. За сутки вертолеты армейской авиации совершили три вылета в Ромненский и Зейский районы.

Как сообщает пресс-служба ВВО, полеты проходят на дальние расстояния над незнакомой местностью, в том числе в сложных погодных условиях. Перевозка и высадка десанта огнеборцев проводится на неподготовленные площадки болотистой местности при ветре и задымленности. Работа требует от экипажей высокого мастерства.

«При мониторинге пожаров отрабатываются нормативы по разведке. Большое значение имеет психологический фактор выполнения практических задач, поступающих внезапно», – сообщает ведомство.

22 апреля авиационная группа вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации ВВО из Хабаровского края направлена в Амурскую область для оказания помощи в тушении пожаров. В регионе сохраняется сложная пожарная обстановка. Этому способствуют установившаяся сухая и ветреная погода. С 7 апреля на территории Приамурья действует режим ЧС.

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#военные #пожары

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