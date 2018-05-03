Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:10 0

В Благовещенске суд оштрафовал водителя за наезд на ж/д станции

В Благовещенске суд оштрафовал водителя за наезд на ж/д станции
Фото: regnum.ru

В Благовещенске суд вынес приговор предпринимателю, занимающемуся грузовыми перевозками. Он был оштрафован за то, что совершил наезд на мужчину на железнодорожной станции.

Инцидент произошел в декабре 2016 года. Предприниматель приехал на грузовике на станцию Благовещенск, чтобы перевезти груз, который прибыл почтово-багажным вагоном. При этом во время движения грузовика задним ходом, водитель по неосторожности наехал на представителя организации-грузополучателя. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Таким образом, водителя признали виновным по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Просмотров всего: 251

#ДТП #происшествия #суды #транспорт

распечатать


Происшествия

Тындинца, укусившего полицейского, поместили в психбольницу
Происшествия

В Приамурье действуют 13 природных пожаров
Происшествия 3

Водитель, сбивший четырехлетнего ребенка в Невере, был трезв
Происшествия 1

В Тамбовке от пожара спасли жилой дом
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь