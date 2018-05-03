В Благовещенске суд оштрафовал водителя за наезд на ж/д станции

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В Благовещенске суд вынес приговор предпринимателю, занимающемуся грузовыми перевозками. Он был оштрафован за то, что совершил наезд на мужчину на железнодорожной станции.

Инцидент произошел в декабре 2016 года. Предприниматель приехал на грузовике на станцию Благовещенск, чтобы перевезти груз, который прибыл почтово-багажным вагоном. При этом во время движения грузовика задним ходом, водитель по неосторожности наехал на представителя организации-грузополучателя. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Таким образом, водителя признали виновным по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.