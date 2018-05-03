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Умер советский эстрадный певец Вадим Мулерман

Умер советский эстрадный певец Вадим Мулерман
Фото: ria.ru

2 мая умер известный советский эстрадный певец, народный артист РСФСР, заслуженный артист Украины Вадим Мулерман. Ему было 79 лет. О его смерти сообщила певица и друг семьи Нина Бродская. Он скончался в Нью-Йорке, где жил последние годы, сообщает РИА Новости.

Причиной смерти стала онкология. «Только сейчас разговаривала со Светланой, женой Вадима Мулермана. Светлана сообщила, что все случилось этой ночью в госпитале, где, к сожалению, не могли выяснить причину болезни, и удалось узнать это за неделю до ухода Вадима из жизни ... Вадим Мулерман будет кремирован, и прах будет перевезен в город Харьков, где он родился», – написала она в Facebook.

Вадим Мулерман хорошо известен старшему поколению. Популярность он приобрел в СССР в 1960-х годах, когда он стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады с песней «Хромой король». Он первым исполнил такие известные песни, как «Лада» Владимира Шаинского и Михаила Пляцковского, «Трус не играет в хоккей» Александры Пахмутовой, Николая Добронравова и Сергея Гребенникова, «Как хорошо быть генералом» Вадима Гамалии и Михаила Танича. Также он исполнял композиции Давида Тухманова, Роберта Рождественского и других.

В 1978 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1991-м – народного артиста РСФСР. Тогда же он выехал в США из-за болезни брата. В 2007 году Вадим Мулерман удостоился звания заслуженного артиста Украины.

Вадим Мулерман был любимцем публики, очень одаренным артистом с трудной судьбой. «Он, конечно, человек очень талантливый, одареннейший музыкант. Но мне кажется, судьба у него была странная. Он был любимцем публики, но исчез из обозрения раньше времени. Он музыкант с трудной судьбой, хоть и делал хиты того времени», – сказал председатель Союза московских композиторов Олег Галахов.

По словам композитора Александра Журбина, Мулерман был прекрасным исполнителем, но его недооценили на родине. «Он был милейший человек, мы общались и в России, и в Америке. Прекрасный исполнитель, к сожалению, недооцененный, потому и уехал, потом вернулся, но уже поздно», – отметил Журбин. «А песни, которые он спел, "Лада" и другие, поют до сих пор», – добавил композитор.

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#культура #память

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