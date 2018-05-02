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Благовещенские хаски и их хозяева собрали на лечение ребенка почти 20 тысяч (фото)

Благовещенские хаски и их хозяева собрали на лечение ребенка почти 20 тысяч (фото)

В среду, 2 мая, на набережной Благовещенска прошла акция «Обними собаку». На этот раз организаторы собирали деньги на лечение Максима Румака. В результате в ящике для пожертвований оказались почти 16 500 рублей. За это же время на счет ребенку перечислили 3 300 рублей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Максим Румак страдает ДЦП в атонически-астатической форме. У мальчика задержка психо-речевого развития. Для прохождения обследования в южнокорейской клинике Северанс ребенку необходимо собрать 60 тысяч рублей.

В акции «Обними собаку» приняли участие 16 собак с их владельцами. Горожане могли пообщаться с собаками, сфотографироваться с ними. Также они имели возможность положить в ящик для пожертвований любую сумму на лечение мальчика. Когда организаторы подсчитали, оказалось, что жители Благовещенска передали на лечение 16 475 рублей. Еще 3 300 рублей за это же время перечислили на карту.

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#животные #соцзащита

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    3 минуты назад

    Большой респект организаторам и неравнодушным людям!

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