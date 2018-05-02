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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: чемпионат «Открой рот»

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: чемпионат «Открой рот»

В утреннем эфире, в четверг, 3 июля, в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» интервью с победительницей чемпионата по чтению вслух «Открой рот–2018» Ириной Пестеревой и членом жюри чемпионата Алексеем Воскобойниковым.

Ведущие эфира Нино Кохреидзе и Екатерина Кузьмина будут выяснять подробности соревнования читчиков.

Утренний эфир «Эха» проходит с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью можно наблюдать в Инстаграм «Эха» https://www.instagram.com/echo101_5/.

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#СМИ

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