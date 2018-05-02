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Пасмурно, до плюс 19 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 3 мая

Пасмурно, до плюс 19 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 3 мая
Фото: WildLife.by

В четверг, 3 мая, в Амурской области переменно облачно, преимущественно без осадков. Температура ночью будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов, местами опустится до минус 5–10. Днем она поднимется до плюс 14–19 градусов.

Подует юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, днем с порывами до 8-13 метров в секунду.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, ночью его скорость составит 2-7 метров в секунду, днем – 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до минус 1 – плюс 1 градуса, днем будет 16–18 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода #природа

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