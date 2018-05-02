Водитель, сбивший четырехлетнего ребенка в Невере, был трезв

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О происшествии полиции сообщили в понедельник, 30 апреля. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что на приусадебном участке дома в селе Невер водитель 1967 года рождения на автомобиле УАЗ двигался задним ходом не заметил ребенка и допустил на него наезд. В результате ДТП ребенок получил травмы. Его транспортировали в Благовещенск, где поместили в детскую областную больницу.

Результаты медицинского освидетельствования показали отсутствие алкоголя в крови водителя. Для определения степени тяжести вреда здоровью мальчика будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба областного управления МВД.