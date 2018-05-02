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сегодня, 17:31 9

Артиллерийский полукапонир в Благовещенске разрисовали

Артиллерийский полукапонир в Благовещенске разрисовали

На первомайские выходные военно-исторический комплекс «Артиллерийский полукапонир № 108» в Благовещенске преобразился. Бетонную стену на входе теперь украшают картины, изображающие форсирование Амура в августе 1945 года советскими войсками.

Через городское управление культуры руководитель полукапонира Алексей Лохов обратился к художникам с просьбой украсить стену. И на стене появился бронекатер, танки, бойцы Красной и Квантунской армий. Рядом появилась изображение Триумфальной арки.

Над созданием 18-метровой картины трудилось пятеро художников творческой группы «Мураед»: Николай Рыбак, Ольга Крылова, Антон Черноок, Анастасия Алексеева и Никита Доянов. Их часто можно встретить на выставках культурного центра «Подвал-04». Рисунки решено было сделать в детской манере с яркими красками. Расходный материал предоставило руководство военно-исторического комплекса.

Подробнее про обновление комплекса можно прочитать в разделе «Культпросвет».

Просмотров всего: 1195

#жизнь

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Забавно получилось.

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    2 часа назад

    Ныть-то будем, не?

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Хаурас ИдуhеНыть-то будем, не?



    А что там ныть? Нормально получилось! Хорошо.Командир молодец.

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    2 часа назад

    Это не по-амуринфовски. Тут надо поныть и поругать Путина с Козловым.

  • postal

    postal
    2 часа назад

    А почему бы не поругать дЭбилов?

  • postal

    postal
    2 часа назад

    Которые пакостят повсюду,считая свою мазню чем то из искусства

    А попросту засранцы!

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Художника каждый может обидеть, ведь понять намного сложнее.

  • postal

    postal
    2 часа назад

    ну так то да

    только когда эти "художники" свои писюльки оставляют повсюду,какое же это искусство

    а завтра они памятники размалюют-тож художники?

    не надо таких художников,пусть уж лучше друг на дружке тренируются да на своих квартирках!

  • Формат

    Формат
    50 секунд назад

    Отлично. Обязательно заеду посмотреть. Мне нравится. Вот так!

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