Артиллерийский полукапонир в Благовещенске разрисовали

На первомайские выходные военно-исторический комплекс «Артиллерийский полукапонир № 108» в Благовещенске преобразился. Бетонную стену на входе теперь украшают картины, изображающие форсирование Амура в августе 1945 года советскими войсками.

Через городское управление культуры руководитель полукапонира Алексей Лохов обратился к художникам с просьбой украсить стену. И на стене появился бронекатер, танки, бойцы Красной и Квантунской армий. Рядом появилась изображение Триумфальной арки.

Над созданием 18-метровой картины трудилось пятеро художников творческой группы «Мураед»: Николай Рыбак, Ольга Крылова, Антон Черноок, Анастасия Алексеева и Никита Доянов. Их часто можно встретить на выставках культурного центра «Подвал-04». Рисунки решено было сделать в детской манере с яркими красками. Расходный материал предоставило руководство военно-исторического комплекса.

Подробнее про обновление комплекса можно прочитать в разделе «Культпросвет».