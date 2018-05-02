В Тамбовке от пожара спасли жилой дом

Во вторник вечером, 1 мая, возник пожар на частном подворье в селе Тамбовка Тамбовского района. В 22:56 огнеборцев вызвали на тушение хозяйственной постройки. На момент прибытия боевых расчетов строение было объято огнем.

В течение 12 минут открытое горение было ликвидировано. В результате пламя повредило хозпостройку по всей площади. Огнеборцы отстояли стоящий рядом жилой дом. В тушении были задействованы два боевых расчета пожарно-спасательной части № 60 села Тамбовка, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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Василий Кленин