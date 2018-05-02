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В Приамурье пытались ввезти 186 туш сомнительной баранины

В Приамурье пытались ввезти 186 туш сомнительной баранины
Фото: мясо-халяль.рф

В апреле на территорию Амурской области не пропустили 70 коров, 33 головы мелкого рогатого скота и 186 туш баранины. Грузы без ветеринарных сопроводительных документов пытались провезти через временный пост в районе поселка Ерофей Павлович, установленный в связи с массовыми случаями ящура в Забайкалье.

Всего за первые три недели апреля инспекторы управления ветеринарии Приамурья, а также сотрудники ГИБДД и Россельхознадзора, которые дежурят на посту круглосуточно, досмотрели 382 автомобиля. Из них в 80 был обнаружен поднадзорный груз, а в 17 случаях были выявлены нарушения.

24 апреля в Амурскую область пытались ввезти 435 килограммов мясных полуфабрикатов из Забайкалья. Ветеринарных документов на продукцию у водителя не оказалось. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении. Полуфабрикаты без документов отправили обратно. За нарушения правил перевозки физическим лицам грозят штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, организациям — до полумиллиона.

В зоне риска по ящуру Амурская области оказалась из-за близкого соседства с Забайкальем, где уже в конце февраля были зарегистрированы более двух десятков очагов заболевания, сообщает областное управление ветеринарии.

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#здоровье #происшествия

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Комментарии
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    3 часа назад

    Вот какого черта у нас так все делается? Почему не впустили? Возьмите пробы, если обнаружите заразу - уничтожайте груз и сажайте в тюрьму всю цепочку причастных. Нет заразы - пропустите и не парьте людям мозги. Что за хитрожопая страна?

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