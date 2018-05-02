В 2017 году Россия впервые за 19 лет снизила расходы на оборону

Фото: tass.ru

Военные расходы России снизились в 2017 году впервые за 19 лет. Сокращение военного бюджета РФ на 13,9 миллиарда долларов стало крупнейшим в мире за весь прошлый год.

«Модернизация армии остается приоритетом для России, однако переживаемые страной с 2014 года экономические проблемы ограничили военный бюджет», – считает старший научный сотрудник SIPRI Симон Веземан, который особо выделил сокращение поступлений от продажи российской нефти. В результате доля военных расходов России в 2017 году снизилась с 5,5 % до 4,3 % ВВП страны.

Общий объем затрат на военные нужды в мире увеличился в 2017 году на 1,1 % по сравнению с 2016 годом и составил 1,7 триллиона долларов. Военные расходы составили 2,2 % глобального ВВП или 230 долларов на каждого жителя Земли.

Среди главных мировых тенденций также выделяется рост военных ассигнований Китая, а также сохранение прошлогоднего уровня этой позиции в бюджете США. Штаты продолжают оставаться мировым лидером в области военных расходов. В 2017-м они были больше, чем совокупные траты семи следующих за ними в списке стран – 610 миллиардов долларов. По сравнению с 2016 годом никаких изменений не произошло.

«Тенденция к снижению военных расходов США, начавшаяся в 2010 году, закончилась, – пояснила директор программы AMEX Од Флеран. – В 2018 году военные ассигнования США должны возрасти, чтобы поддержать увеличение личного состава армии и модернизацию обычных и ядерных вооружений».

В Азии и Океании лидером по военным расходам по-прежнему остается Китай, который в 2017 году увеличил их на 5,6 %, доведя до 228 миллиардов долларов. Поднебесная показала самый большой их рост в абсолютных цифрах – 12 миллиардов. Доля страны в мировом объеме возросла с 5,8 % в 2008-м до 13 % в 2017 году.

За Китаем в регионе следует Индия с 63,9 миллиарда долларов в 2017 году, что по сравнению с предыдущим годом означает увеличение военных ассигнований на 5,5 %. Третью строчку занимает Южная Корея, потратившая на оборону 39,2 миллиарда долларов, что на 1,7 % больше, чем в 2016 году.

Частично «из-за ощущения угрозы, исходящей от России» страны Западной и Центральной Европы увеличили в прошлом году свои военные расходы на 12 % и 1,7 % соответственно. В тех из них, что входят в НАТО, это произошло на основе внутриблоковых договоренностей. Совокупные расходы всех 29 стран НАТО составили 900 миллиарда долларов или 52 % глобальных военных ассигнований.

На Ближнем Востоке расходы на военные цели поднялись на 6,2 %. После сокращения своего военного бюджета в 2016 году Саудовская Аравия нарастила его в прошлом году на 9,2 %. С общим объемом 69,4 миллиарда долларов в 2017 году она оказалась на третьем месте в мире.