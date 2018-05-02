В первый день мая в Приамурье бушевали 24 природных пожара

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За минувшие сутки, 1 мая, в Амурской области было зарегистрировано 24 природных пожара. Из них ликвидировано 11 на площади 6 152 гектара. Продолжают действовать 13 возгораний. Три из них локализовали в Зейском, Мазановском и Шимановском районах общей площадью 37 760 гектаров.

После 1 мая в Зейском районе действуют пять пожаров, Ромненском – два, Мазановском – два, Бурейском – один, Магдагачинском – один.

На тушении пожаров задействовано 883 человека. Из них: парашютно-пожарная служба Амурской авиабазы – 44 человека, десантно-пожарная служба Амурской авиабазы – 41 человек, федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана» – 321 человек, летчики-наблюдатели – восемь человек, лесная охрана – 236 человек, государственная противопожарная служба – 59 человек, служба спасения – 18 человек, арендаторы – 72 человека, привлеченное население – 24 человека, амурский спасательный центр Хабаровска – 60 человек. Задействовано – 117 единиц техники, в том числе восемь воздушных судов, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.