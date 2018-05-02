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сегодня, 12:13 15

В микрорайоне областного центра неизвестные стреляли в ребенка

В микрорайоне областного центра неизвестные стреляли в ребенка
Фото: Letnews.ru

В понедельник, 30 апреля, в микрорайоне Благовещенска неизвестные выстрелили в ногу 13-летнему ребенку. Об этом сообщили в соцсетях. По словам авторов сообщения, мужчины стреляли из белого микроавтобуса.

В полиции Благовещенска подтвердили, что им поступила информация о стрельбе. Возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса РФ «нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль». Сейчас выясняются обстоятельства происшедшего и причастные к нему лица.

Ребенок в результате происшествия серьезно не пострадал.

Просмотров всего: 4491

#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • krasnova

    krasnova
    4 часа назад

    Кошмар

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    4 часа назад

    Все к тому и шло в Благовещенске. Сначала из "воздушек" стреляли по собакам и кошкам (у самого кота застрелили так - мучился, ветеринары не смогли спасти). И сами ветеринары и говорили, что много обращений владельцев животных именно с пулевыми ранениями самих животных. Теперь эти отморозки и до людей дошли. Развлекаются, уроды!!!

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    4 часа назад

    При обращении в полицию нам пояснили, что воздушное оружие на учет не ставится. Ищите сами, кто мог стрелять. На вопрос: что делать, ведь во дворе гуляют дети и легко могут попасть из оружия в них - только плечами пожали. Спасение утопающего - дело рук самого утопающего.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    4 часа назад

    Николай СмирновВсе к тому и шло в Благовещенске. Сначала из "воздушек" стреляли по собакам и кошкам (у самого кота застрелили так - мучился, ветеринары не смогли спасти). И сами ветеринары и говорили, что много обращений владельцев животных именно с пулевыми ранениями самих животных. Теперь эти отморозки и до людей дошли. Развлекаются, уроды!!!


    Пока это домыслы и ничем не подтвержденнная теория собачников-кошатников-зоозащитников. Ситуация непонятная, кто и зачем и как и за что.

  • придумщик

    придумщик
    4 часа назад

    Николай СмирновВсе к тому и шло в Благовещенске. Сначала из "воздушек" стреляли по собакам и кошкам (у самого кота застрелили так - мучился, ветеринары не смогли спасти). И сами ветеринары и говорили, что много обращений владельцев животных именно с пулевыми ранениями самих животных. Теперь эти отморозки и до людей дошли. Развлекаются, уроды!!!


    Микраха как лоток для выгула животин. Всё загажено. Минные поля. А хозяева безответственностью блещут. Терпение не вечное. Видимо "снайпер" не в ту ногу попал.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    3 часа назад

    Как говорят:" Нету тела - нету дела". Вот будет труп тогда конечно правоохренительные органы возбудятся.

  • ElektroKoT

    ElektroKoT
    2 часа назад

    Николай СмирновПри обращении в полицию нам пояснили, что воздушное оружие на учет не ставится. Ищите сами, кто мог стрелять. На вопрос: что делать, ведь во дворе гуляют дети и легко могут попасть из оружия в них - только плечами пожали. Спасение утопающего - дело рук самого утопающего.


    Не, ну если они так же разведут руками и не будут искать родственников/знакомых того ребенка, случайно простреливших ногу неизвестному человеку в белом микроавтобусе...

  • батарейка

    батарейка
    2 часа назад

    Да это не только микраха, в центре так же ногу некуда поставить, везде дерьмо. Почему так? Кто-то собачек любит а кто-то из-за этой любви должен по дерьму ходить

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    2 часа назад

    батарейкаДа это не только микраха, в центре так же ногу некуда поставить, везде дерьмо. Почему так? Кто-то собачек любит а кто-то из-за этой любви должен по дерьму ходить


    Ну подумаешь пару детишек пристрелят. Зато дерьма собачьего меньше станет. Логично же

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Копрофобы возбудились. Весна.

  • Ditrih

    Ditrih
    1 час назад

    Из-за таких дятлов в РФ нормального оружейного законодательства не будет никогда...

    Как можно попасть в ребенка вместо.. ну куда они там стреляли, не пойму.

    Причем знакомые владельцы оружия очень адекватные люди, даже если это пневматика. А тут или стрелок дятел, или случайность (что не оправдывает стрелка - нефиг стрелять там, где нельзя).

  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    1 час назад

    Ditrih

    Из-за таких дятлов в РФ нормального оружейного законодательства не будет никогда... Как можно попасть в ребенка вместо.. ну куда они там стреляли, не пойму. Причем знакомые владельцы оружия очень адекватные люди, даже если это пневматика. А тут или стрелок дятел, или случайность (что не оправдывает стрелка - нефиг стрелять там, где нельзя).



    Какая случайность? Человек целенаправленно стрелял в ребёнка. О чем вы?

  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Я лично тоже видела в начале весны угол студенческой и институтской,мужчина лет 40,стрелял в собак,мне так было страшно,мимо него проходить,еще подумала,про него ,и в меня может выстрелить,если сделаю замечание. В собак часто стреляют и никого не находят,и не судят,видать можно.

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    1 час назад

    Никто не защищает не чистоплотных владельцев собак: животные гадят там, где их выгуливают хозяева. Поэтому все загажено и весной ногу некуда поставить от лежащего на земле дерьма - это очевидный факт. Но стрелять по людям - это уже перебор. Не военные же действия происходят, ей богу!

  • Сявчинский Например

    Сявчинский Например
    31 минута назад

    [Короткая ветка от дерева](это синоним слова СУК), у меня баттхерт(это синоним (почти) разочарования от того что ожидаемое разнится с реальным). От статьи, конечно. Где кровь? Где расчлененка и дети с отстлененными из калаша (как на картинке(на картинке калаш)) ногами?! Я среднестатистический зритель, хочу боли и страдания. А тут ктото выстрелил из рогатки мелкому в ногу и её даже не оторвало. "Ад и Израиль" (устоявшийся в интернете термин).

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