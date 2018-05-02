В микрорайоне областного центра неизвестные стреляли в ребенка

Фото: Letnews.ru

В понедельник, 30 апреля, в микрорайоне Благовещенска неизвестные выстрелили в ногу 13-летнему ребенку. Об этом сообщили в соцсетях. По словам авторов сообщения, мужчины стреляли из белого микроавтобуса.

В полиции Благовещенска подтвердили, что им поступила информация о стрельбе. Возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса РФ «нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль». Сейчас выясняются обстоятельства происшедшего и причастные к нему лица. Ребенок в результате происшествия серьезно не пострадал.

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#криминал #происшествия

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Василий Кленин