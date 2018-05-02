В Благовещенске пятый день ищут пропавшего молодого человека

Фото: www.instagram.com/skaner_dtp28/

В соцсетях появилась информация о том, что 28 апреля пропал Михаил Алексютин. Объявления распространили родственники. В полиции Благовещенска подтвердили, что к ним также обратились с заявлением и молодой человек сейчас находится в розыске.

В соцсетях сообщают, что последний раз Михаил позвонил около 14 часов, после чего телефон был отключен. Звонки шли с баз отдыха «Золотой дракон» и «Берлога», а также из села Чигири.

Все, кто знает о местонахождении Михаила Алексютина, могут сообщить иинформацию по телефонам: 8 914 618 20 99 – брат пропавшего Максим и 8 929 477 70 04 – Ольга.