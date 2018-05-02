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сегодня, 11:33 2

В Благовещенске пятый день ищут пропавшего молодого человека

В Благовещенске пятый день ищут пропавшего молодого человека
Фото: www.instagram.com/skaner_dtp28/

В соцсетях появилась информация о том, что 28 апреля пропал Михаил Алексютин. Объявления распространили родственники. В полиции Благовещенска подтвердили, что к ним также обратились с заявлением и молодой человек сейчас находится в розыске.

В соцсетях сообщают, что последний раз Михаил позвонил около 14 часов, после чего телефон был отключен. Звонки шли с баз отдыха «Золотой дракон» и «Берлога», а также из села Чигири.

Все, кто знает о местонахождении Михаила Алексютина, могут сообщить иинформацию по телефонам: 8 914 618 20 99 – брат пропавшего Максим и 8 929 477 70 04 – Ольга.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    24 минуты назад

    хоть бы загулял

  • anarom4nowa

    anarom4nowa
    1 минута назад

    Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллерги, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/verminex

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