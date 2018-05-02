Благовещенские собаководы зовут желающих обнять собак и помочь больному ребенку
В среду, 2 мая, в Благовещенске на набере8жной реки Амур в районе ротонды состоится благотворительная акция «Обними собаку». Собаководы областного центра помогут собрать средства на лечение больного ребенка. Начало в 15:00.
Акцию проводит общественная группа по ездовому спорту Амурской области. Организаторы предлагают всем желающим оказать помощь трехгодовалому мальчику. Максим Румак страдает ДЦП в атонически-астатической форме. У мальчика задержка психо-речевого развития. Для прохождения обследования в южнокорейской клинике Северанс для ребенка необходимо собрать 60 тысяч рублей.
Благовещенские собаководы приглашают всех на набережную на акцию «Обними собаку». К ротонде приведут более десяти собак. На набережной все смогут обнять хаски, акито. Горожане также могут сделать пожертвования – любую сумму, которую захотят. Акция продлится два часа – с 15:00 до 17:00.
Реквизиты для помощи:
Номер карты Сбербанка 4276 0300 1047 6766
Мобильный банк 8 914 380 0131
Получатель – Елена Аркадьевна Румак (мама ребенка).
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