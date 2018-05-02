В благовещенском первенстве по бегу участвовали спортсмены до 61 года

В Праздник Весны и Труда более ста бегунов приняли участие в первенстве Благовещенска по бегу на длинные дистанции. На старт вышли спортсмены в возрасте от 9 лет до 61 года.

«Первенство города на сверхдлинные дистанции проводим четвертый год. Начинали с 10-15 человек, в этом году на старт встали 110 – это не только профессиональные легкоатлеты, но и представители клубов любителей бега, курсанты ДВОКУ. К нам из Свободного приехали сотрудники компании "Сибур", из Екатеринославки – представители спортроты. География первенства города расширяется, в планах приглашать участников из Китая», – сказал главный судья соревнований Леонид Блажко.

Благовещенка Олеся Пакулова в первенстве города принимала участие впервые. Бежала дистанцию 21,1 километра.

«Решила проверить свою выносливость, испытать не только физические, но и моральные силы. Начала довольно легко, выбрала свой темп, но уже на третьем круге по набережной стало понятно, что все не так уж просто: ноги перестают слушаться. Очень сильно помогала атмосфера соперничества и параллельно поддержка других бегунов. Очень рада, что бег приобретает популярность среди жителей нашего города разных возрастов. Надеюсь, участвуя в марафоне "Бег к мечте", я смогу улучшить свой сегодняшний результат», – рассказала Олеся Пакулова.

В своей возрастной категории Олеся заняла третье место. Первый официальный полумарафон она пробежала за 2 часа 9 минут 44 секунды.

Своим результатом доволен Алексей Исаев, который, по его словам, в соревнованиях принимал участие из интереса. «К забегу на 5 километров готовился заранее – делал пробежки на набережной, чтобы улучшить результат. В этот раз пробежал за 22 минуты 58 секунд. Результат получился, конечно, не лучшим, но вполне нормально», – сказал Исаев.

Победители и призеры в своих возрастных категориях были награждены кубками и медалями. Следующие соревнования, в которых спортсмены смогут принять участие - чемпионат области по легкой атлетике, который пройдет 5 мая на стадионе «Амур».