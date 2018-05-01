В столице Приамурья открылся юбилейный «Культурный город»

1 мая в Благовещенске начал работу «Культурный город». Фестиваль проводится пятый год подряд на набережной Амура в районе от бронекатера до переулка Уралова. В течение пяти месяцев по четыре дня в неделю – по средам, пятницам, субботам и воскресеньям – горожан и гостей города будут развлекать музыканты, художники, артисты и другие творческие люди.

По традиции будет работать Аллея мастеров, где можно купить сувениры и другие товары декоративно-прикладного искусства. Организатором и координатором фестивального движения является Городской дом культуры.

В рамках «Культурного города» по вечерам будут проходить вокальные и музыкальные, танцевальные и игровые программы, конкурсы рисунков, выставки работ мастеров декоративно-прикладного творчества, благотворительные акции и многое другое.

«Новинка этого года – концерты коллективов муниципальных образований области. Если прежде участвовали некоторые города и районы, то за это лето на благовещенской набережной выступят все», – рассказала начальник управления культуры администрации Благовещенска Виктория Хопатько.

Юбилейный «Культурный город» открылся в 16 часов выступлением духового оркестра Городского дома культуры у бронекатера. У ротонды в это время начались «Танцы для здоровья» от Ассоциации пожилых людей, а возле памятника пограничнику стартовала концертная программа школы «Музпросвет» с диджеем, скрипачом и другими музыкантами. Здесь же желающие могли получить мастер-класс по обучению игре на гитаре.

Часом позже у бронекатера открылся «Читающий бульвар», где можно было бесплатно получить любую книгу. Организаторы принесли приличную библиотеку классики, детективов и другого чтива. За бронекатером на асфальте дети и взрослые рисовали на асфальте.

У Триумфальной арки развернулась традиционная выставка-распродажа «Аллея мастеров». По сравнению с прошлыми годами сейчас стало больше магнитов с изображением Благовещенска и его достопримечательностей, а также другой сувенирной продукции.

Что еще подготовили организаторы «Культурного города» для благовещенцев, а также подробнее об открытии сезона – в авторской рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.