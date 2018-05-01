Благовещенец снял на видео, как Бе-200 сбрасывает воду на негорящее поле

Житель Благовещенска прислал в редакцию ИА «Амур.инфо» видео, на котором самолет-амфибия сливает воду, при этом ни огня, ни дыма в поле зрения нет. Запись была сделана 1 мая около 18:30 в районе сел Кантон-Коммуна и Новотроицкое Благовещенского района.

На кадрах видно, что самолет Бе-200 снижается и сбрасывает воду на поля. Амфибия делает несколько заходов. Очевидец предположил, что стал свидетелем учений или, возможно, самолет совершал плановое количество вылетов.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Амурской области прокомментировали: Бе-200 сегодня работал на тушении пала в районе села Игнатьево Благовещенского района. «Пожарные боролись с палом в районе Игнатьева. Работала наземная группировка, с воздуха огонь тушил самолет Бе-200. Он совершил 12 сливов. Работу экипажа амфибии координируют наземные службы. На видео попал последний заход – проливка уже потушенного пала. Поэтому дыма не было видно. К тому же самолету нельзя садится с водой. Перед посадкой он должен слить всю воду», – сообщил руководитель пресс-службы ведомства Денис Долинин.