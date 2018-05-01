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1 мая 2018, 21:55 8

Благовещенец снял на видео, как Бе-200 сбрасывает воду на негорящее поле

Благовещенец снял на видео, как Бе-200 сбрасывает воду на негорящее поле

Житель Благовещенска прислал в редакцию ИА «Амур.инфо» видео, на котором самолет-амфибия сливает воду, при этом ни огня, ни дыма в поле зрения нет. Запись была сделана 1 мая около 18:30 в районе сел Кантон-Коммуна и Новотроицкое Благовещенского района.

На кадрах видно, что самолет Бе-200 снижается и сбрасывает воду на поля. Амфибия делает несколько заходов. Очевидец предположил, что стал свидетелем учений или, возможно, самолет совершал плановое количество вылетов.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Амурской области прокомментировали: Бе-200 сегодня работал на тушении пала в районе села Игнатьево Благовещенского района. «Пожарные боролись с палом в районе Игнатьева. Работала наземная группировка, с воздуха огонь тушил самолет Бе-200. Он совершил 12 сливов. Работу экипажа амфибии координируют наземные службы. На видео попал последний заход – проливка уже потушенного пала. Поэтому дыма не было видно. К тому же самолету нельзя садится с водой. Перед посадкой он должен слить всю воду», – сообщил руководитель пресс-службы ведомства Денис Долинин.

Просмотров всего: 1187

#МЧС #пожары #транспорт

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    4 часа назад

    Много воды при тушении пожаров не бывает,лучше чем меньше.

  • холостяк

    холостяк
    3 часа назад

    А может они на огородах чьи-то грядки поливают?

  • Ихтамнет I

    Ихтамнет I
    3 часа назад

    главное отчитаться

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    Спидометр накручивают, а тонны керосина куда сливают?

    Сбрасывают воду то прямо после взлёта.

  • adv

    adv
    3 часа назад

    а сбрасывают в другое место

    там и бодро все горит

    многохоовочка

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    деньги народные-требуем ответа

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Хомячки негодуют.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    paravis

    Хомячки негодуют.



    И опять тролль 2009 года и снова без истории.

    И фота в профиле палёная, краденная

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