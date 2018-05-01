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1 мая 2018, 21:11 3

В Зее мужчина напал с ножом на женщин, одна серьезно ранена

В Зее мужчина напал с ножом на женщин, одна серьезно ранена
Фото: Amurvisit.ru

В Зее мужчина с ножом напал на двух женщин. Это произошло во вторник, 1 мая, в центре поселка Светлый. В районе дома № 29 мужчина ранил женщин. Одну из пострадавших, получившую проникающее ножевое ранение, доставили в отделение реанимации центральной районной больницы.

Работники скорой помощи сообщили о случившемся в полицию. «В отдел полиции города Зея поступило сообщение о причинении телесных повреждений двум девушкам. Предварительно установлено, что телесные повреждения они получили в ходе конфликта с мужчиной. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ», – прокомментировали в амурском управлении МВД России.

В совершении преступления подозревается ранее судимый мужчина 1973 года рождения. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и местонахождение лица, которое может быть причастно к случившемуся.

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#Зея #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    4 часа назад

    Дебил

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    4 часа назад

    Надпись "МРи" + "Я" как бы подразумевает, не?

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    4 часа назад

    Если бы я каждый день ходил мимо большых красных букв: "СДохНИ" - то, подозреваю, обо мне тоже написали бы в новостях.

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