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сегодня, 19:26 2

В Благовещенске коммунисты отметили День солидарности трудящихся

В Благовещенске коммунисты отметили День солидарности трудящихся

1 мая в Благовещенске состоялись праздничное шествие и митинг в честь Международного дня солидарности трудящихся. Для участия в торжественных мероприятиях в столицу Приамурья приехал заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной думы Дмитрий Новиков.

По традиции, колонна с транспарантами, флагами и лозунгами выстроилась утром на площади Победы. В ряды коммунистов в этот раз встали активисты «Левого фронта» и предприниматели центрального рынка Как сообщало ИА «Амур.инфо», они опасаются, что им придется покинуть привычное место работы в связи с возобновлением строительства торгового центра, расположенного на территории рынка. На полчаса улица Ленина заполнилась кумачом, маршами духового оркестра, песнями и звучными лозунгами демонстрантов.

Митинг на площади Ленина открыл первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов. Он отметил, что свободы и права трудящихся сегодня в большой опасности. «1 мая власть, прикрываясь словами о весне и труде, все сильнее закручивает гайки», – уверены коммунисты.

К борьбе и солидарности в своих выступлениях призвали житель Благовещенского района Михаил Моисеенко, комсомолец Александр Солодовник, координатор «Левого фронта» в Амурской области Павел Иванов, член инициативной группы предпринимателей ТЦ «Центральный рынок» Александр Полуторов. В ходе митинга новым коммунистам вручили партийные билеты, а также за активную деятельность Дмитрий Новиков вручил благодарственные письма от фракции КПРФ в Государственной думе первому секретарю Благовещенского горкома КПРФ Нине Тямковой и члену бюро Благовещенского горкома партии правозащитнику Андрею Зенкову.

Торжественные мероприятия в честь Первомая в Благовещенске завершились принятием резолюции митинга с требованием смены политического курса и формирования правительства народного доверия.

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#партии #праздники

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    а чё фоток нет?фоткать некого?

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    а чё Новиков тоже коммунист?

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