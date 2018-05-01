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Во время движения загорелся локомотив поезда Тында – Благовещенск (видео)

Во время движения загорелся локомотив поезда Тында – Благовещенск (видео)

Во вторник, 1 мая, на железной дороге в Амурской области произошло ЧП: во время движения пассажирского поезда сообщением Тында – Благовещенск загорелся локомотив. О случившемся корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказал проводник фирменного поезда «Гилюй» Александр Савин. Мужчина участвовал в тушении пожара.

«Мы направлялись в Благовещенск из Тынды. Возле станции Томичи во время движения загорелся тепловоз. Его отцепили от состава. Машинисты эвакуировались самостоятельно», – рассказывает Александр.

По предварительной информации, произошло возгорание электропроводки. Локомотив горел, испуская черный дым. Пожар был такой, что прогорела крыша тепловоза. «Я и поездной электромеханик Стас Ермашов стали носить огнетушители из вагонов, тушили пожар своими силами. Потратили 11 огнетушителей из состава, и у машинистов в кабине тоже были огнетушители, их использовали», – продолжает молодой человек.

С ближайшей станции к месту происшествия подошел маневровый локомотив. Он дотащил состав до Томичей, где отцепили сгоревший локомотив. В Благовещенск поезд «Гилюй» доставил все тот же маневровый.

Задержка поезда составила 2,5 часа. «У нас среди пассажиров были люди, которые опаздывали на самолет. Начальник поезда созвонился, договорился, чтобы в Благовещенске опаздывающих сразу встретил автобус и доставил их в аэропорт», – говорит Александр Савин.

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#пожары #транспорт

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