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сегодня, 18:11 1

Новая серия Gubernator live посвящена патриотизму (видео)

Новая серия Gubernator live посвящена патриотизму (видео)

На TouTube-канале губернатора Амурской области опубликован очередной выпуск Gubernator Live. В новой серии – об актуальных событиях последних дней: субботниках, лесных пожарах и праздновании Дня Весны и Труда.

Кроме того, аудитория канала узнает, что такое патриотизм по мнению губернатора и детей-юнармейцев и сможет заглянуть в партизанскую деревню – возможно, единственную на Дальнем Востоке.

«В моем понимании патриотизм соразмерен поступку. Можно обратно повернуть: поступок – это проявление патриотизма. Каждому человеку когда-то в жизни приходится сделать выбор. Увидел хулигана – убежал. Или увидел хулигана и вызвал полицию. Или сам помог обезвредить преступника. Или убрался у себя во дворе», – говорит глава региона.

С 19 часов 26 апреля был введен режим чрезвычайной ситуации на территории всей области. Сильный ветер и сухая погода без осадков способствует распространению огня. Данные говорят о том, что такого низкого содержания влаги в почве не было 10–15 лет. Осадков нет и не предвидится до 10 мая.

«За месяц поймали 42 нарушителя пожарного режима. Санкции за нарушение составляют до 4 000 рублей и это несоразмерно нанесенному вреду. Нужно, чтобы поджигатели компенсировали затраты на тушение пожаров, – уверен Александр Козлов. – Самолеты летают, пожарные работают круглосуточно, рискуют».

Обращаясь к горожанам на первомайском митинге, губернатор сказал: «Впереди длинные выходные, и нам не надо забывать об отдыхе. Но наши леса объяты огнем и в большей степени это дело рук человека. Я прошу вас – своим личным примером сделайте так, чтобы все было аккуратно. Чтобы наше достояние, наша природа, осталась целой после этих больших майских праздников».

Также в выпуске рассказывается о партизанской деревне. Ее создали для того, чтобы показать детям, как жили и воевали партизаны во время Великой Отечественной войны. В деревне несколько землянок – штабная, столовая, баня. Возможно, это единственная на Дальнем Востоке партизанская деревня. Здесь ребята смогут прикоснуться к знамени, взять автомат в руки, померить каски и плащ-палатки.

Также в выпуск включен обзор мероприятия на картодроме. Глава региона встретился с представителями авто- и мотосообществ. «Те, кто дрифтует на центральных улицах города, вне закона для нас всех – не только для ГАИ, мэра. Если ребята будут разъяснять, что в клубе с ними быть модно, что следовать правилам и традициям круто – то будет все нормально», – выразил надежду Александр Козлов.

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#областная власть #СМИ

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    54 минуты назад

    Поверил бы и принял, коль КАА жил бы на МРОТ и лыжи на Москву не намыливал.

    А пока Льву Николаевичу Толстому я доверяю больше

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