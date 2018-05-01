В Благовещенске начали работать питьевые фонтанчики

Во вторник, 1 мая, в столице Амурской области заработали фонтанчики с питьевой водой. Пока их четыре: в парках Городском, Первомайском, Дружбы и на стадионе «Юность».

«Торжественное открытие фонтанчика с питьевой водой состоялось в 11:25 в Городском парке. Фонтанчик расположен напротив Дома губернатора. На открытии было много людей, многие удивлялись, что воду можно пить совершенно бесплатно. Для людей это пока непривычно», – отметил один из инициаторов проекта, Андрей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», группа благовещенских предпринимателей, ранее запустивших сайт туалетов областного центра, разработали новый проект по благоустройству города. Фонтанчики планируют установить также на площади возле ОКЦ и на набережной Амура. Вода в них водопроводная, ее пропускают через фильтр, которые будут менять. Все оборудование сертифицировано.

«Можно сказать, что питьевые фонтанчики установлены всем миром. Кто мог, привозил материалы – асфальт, плитку, кто-то переводил деньги. Средства перечисляли бизнесмены и обычные горожане», – подчеркнул Андрей. Ранее сообщалось, что на реализацию проекта организаторам требовалось 170 тысяч рублей.