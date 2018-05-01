В первомайском шествии по Благовещенску прошли около 8 000 человек

В Благовещенске 1 мая состоялся первомайский парад. По данным правительства Амурской области, шествие собрало около 8 000 человек. В праздничной колонне прошел губернатор Приамурья Александр Козлов.

«Мы традиционно проходим по нашей центральной улице вместе с людьми, которые строили, строят и будут строить Амурскую область. И мы гордимся каждым жителем области!» – отметил Александр Козлов. Шествие прошло по улице Ленина от перекрестка с улицей Шевченко до центральной площади города, на которой состоялся праздничный митинг.

«Сегодня мы говорим спасибо всем, кто трудится на благо Амурской области. Потому что только человеческий труд делает наше родное Приамурье таким, которым мы можем по праву гордиться. Спасибо тем, кто создал то, что мы уже имеем, также спасибо тем, кто сейчас трудится над новыми масштабными проектами! Спасибо тем, кто в будущем будет развивать Амурскую область!» – обратился к собравшимся на митинге губернатор.

С трибуны глава области призвал амурчан быть осторожнее и ответственнее в майские праздники в связи со сложной лесопожарной обстановкой в области.