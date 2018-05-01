Юные благовещенские тхэквондисты завоевали медали в Приморье

Команда благовещенских тхэквондистов вернулась с медалями с открытого чемпионата и первенства Артемовского городского округа по тхэквондо (ИТФ). Соревнования состоялись 29 апреля в городе Артем. В них приняли участие 430 спортсменов со всего Дальнего Востока.

Благовещенск представила только одна команда. В нее вошли 23 спортсмена – это мальчики и девочки в возрасте от 5 до 14 лет. Ребята показали высокий уровень подготовки, завоевав 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей. С золотом соревнований домой вернулись Максим Козлов, Данил Юркин, Милена Корякина, Артем Куделькин и Иван Беломеснов. Серебро привезли Катарина Катина, Юрий Сретинский, Владимир Фирсов и Владимир Велигорский. Бронзу завоевали Алексей Апсадиков, Данил Щека, Дмитрий Тутисани, Артур Аскаров, двойняшки Ангелина и Анжелика Янчук, а также Кирилл Семенюк.

«16 человек взяли призовые места, еще 7 ребят взяли медаль за волю к победе: это Станислав Халиуллин, Роман Фокин, Софья Авраменко, Сергей Овчаренко, Роман Аникин, Егор Василевич и Артем Кузеванов, – рассказал главный тренер национальной сборной Благовещенска по тхэквондо (ИТФ) Дмитрий Пак. – Соперники были сильные, в Приморском крае тхэквондо развивается на протяжении многих лет. Нашу, амурскую, федерацию тхэквондо возглавляет Леонид Ли. За поддержку в развитии тхэквондо (ИТФ) в Благовещенске мы благодарим депутата Законодательного собрания Приморского края Валерия Кана».

Вернувшись с одних соревнований, благовещенские тхэквондисты готовятся к следующим. 11–12 мая в Уссурийске пройдет открытый чемпионат и первенство Приморского края.