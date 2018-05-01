Благовещенец обнаружил в лесу труп собаки с иглой в лапе

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска. Мужчина рассказал, что во время велопрогулки по аэропортовской трассе он заметил тело крупной собаки, завернутое в покрывало. В лапе животного была закреплена игла для внутривенных инъекций.

«Я ехал на велосипеде в сторону аэропорта. В районе 11-го километра заметил, что недалеко от дороги что-то лежит. Подошел поближе и увидел, что это труп крупной собаки, может, алабая или сенбернара, завернутый в синее покрывало с надписью "Общероссийский народный фронт". На правой передней лапе животного перевязка с иглой. Возможно, собаку привезли из лечебницы и оставили умирать в лесу», – говорит Алексей.

«Если бы я был на машине, то похоронил бы собаку. Ведь это как-то не по-человечески. Эта собака была чьим-то другом, приносила радость… А ее просто взяли и выбросили», – переживает мужчина.