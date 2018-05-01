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сегодня, 12:16 5

Благовещенец обнаружил в лесу труп собаки с иглой в лапе

Благовещенец обнаружил в лесу труп собаки с иглой в лапе

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска. Мужчина рассказал, что во время велопрогулки по аэропортовской трассе он заметил тело крупной собаки, завернутое в покрывало. В лапе животного была закреплена игла для внутривенных инъекций.

«Я ехал на велосипеде в сторону аэропорта. В районе 11-го километра заметил, что недалеко от дороги что-то лежит. Подошел поближе и увидел, что это труп крупной собаки, может, алабая или сенбернара, завернутый в синее покрывало с надписью "Общероссийский народный фронт". На правой передней лапе животного перевязка с иглой. Возможно, собаку привезли из лечебницы и оставили умирать в лесу», – говорит Алексей.

«Если бы я был на машине, то похоронил бы собаку. Ведь это как-то не по-человечески. Эта собака была чьим-то другом, приносила радость… А ее просто взяли и выбросили», – переживает мужчина.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Взял бы молча закопал или молча мимо прошел. Обязательно надо на АИ своё недержание выкладывать?

  • alex 3

    alex 3
    42 минуты назад

    Может он лопату дома забыл? Не знал ведь что собак мертвых выкидывают некоторые, за которыми потом закапывать нужно?

  • alex 3

    alex 3
    39 минут назад

    В следующий раз умнее будет и с лопатой будет на велике ездить, а заодно топорик с ломом на всякий случай возьмёт.

  • ООШШ

    ООШШ
    22 минуты назад

    Правильно надо писать об этом,пусть люди читают и думают,хорошо они поступили или плохо,и возможно уменьшатся такие новости.Писать надо обо всем и плохом и хорошем на размышление читающим.

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