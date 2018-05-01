В Благовещенском районе грузовики разрушили проезжую часть

Автомобилисты жалуются на разрушенную дорогу в Благовещенском районе. Состояние проезжей части дороги, ведущей в села Заречное, Каникурган и Гродеково, плачевное. К такому состоянию привело использование грузовиков при строительстве моста через Амур.

«Дорога убита.В связи со строительством моста по нашей трассе ежедневно проходит множество груженых машин. От этого перегруза по дороге стало невозможно проехать. Огромные дыры, вывернутые куски асфальта. С каждым днем все хуже и хуже. У нас и школьный автобус возит детей, и пассажирский автобус, и скорая с трудом проедет по таким глыбам», – сообщают жители.

Ситуацию комментирует министерство транспорта и строительства Амурской области. «Автомобильная дорога регионального значения "Заречное – Муравьевка – Константиновка" (участок от 0 до 17 километра) интенсивно используется тяжеловесной грузовой автотранспортной техникой при перевозке стройматериалов, необходимых для строительства мостового перехода через Амур. При таких условиях, к сожалению, наносится ущерб транспортно-эксплуатационным характеристикам автомобильной дороги», – сообщает ведомство.

27 апреля на указанном участке провели работы в рамках содержания. По мнению специалистов «Амурупрадор», этих действий недостаточно. Между «Амурупрадором» и филиалом компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в Благовещенске заключено соглашение по восстановлению дорог, задействованных при строительстве. В текущем году планируется восстановить автодорогу Подьезд к селу Владимировка – 6,5 километра, – и от Гродекова до Каникургана – 7,7 километра.

Также, чтобы избежать ухудшения транспортно-эксплуатационного состояния дорожной одежды проезжей части, введено ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов с осевыми нагрузками свыше 6 тонн, сообщает региональный минтрансстрой.

В период сезонного оттаивания дорожной одежды, для сохранения региональных дорог в Приамурье, ежегодно вводится ограничение движения транспортных средств с осевыми нагрузками свыше 6 тонн.