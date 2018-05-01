Глава МЧС: с 1 мая в ТРЦ по России начнутся пожарные учения

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«МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются», – сообщил Пучков. Глава МЧС отметил, что многие здания уже были построены с явными нарушениями.

Министр сообщил, что с 1 мая в торговых центрах начнутся учения, в ходе которых будут отработаны действия персонала, администрации объектов при возникновении пожаров, а также еще раз проверят наличие средств тушения и состояние эвакуационных выходов. «Мы заинтересованы, чтобы был постоянный жесткий порядок», – подчеркнул Пучков. Он также призвал граждан размещать фотографии с нарушениями требований пожарной безопасности и не только ТРЦ, но и других объектов, в том числе подъездов жилых домов.

Ранее Пучков уже рапортовал, что каждое третье заведение для массового отдыха выдает себя за малый бизнес, чтобы избежать проверок: «Везде были типовые нарушения, экспертизу проектов осуществляют слабо, специалистов по пожарной безопасности не привлекают».

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Огонь вспыхнул на верхнем этаже в зоне с детским игровым залом и кинотеатром. Погибли 60 человек, среди которых – 41 ребенок.