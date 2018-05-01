В Райчихинске при пожаре в частном доме пострадала четырехлетняя девочка

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В Райчихинске в понедельник, 30 апреля, произошел пожар. Загорелся частный жилой дом. Пострадали три человека – двое взрослых и девочка 2014 года рождения.

К моменту прибытия пожарных из окон дома шел дым. В течение пяти минут открытое горение ликвидировали. Огонь успел повредить мебель, оконные рамы. Стены и потолок в доме закопчены на общей площади 6 квадратных метров. «От огня пострадали три человека: хозяйка дома – женщина 1974 года рождения, мужчина 1960 года рождения и девочка 2014 года рождения. Причина и виновник происшествия устанавливаются», – сообщает главное управление МЧС России по Амурской области.