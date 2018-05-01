В селе Невер четырехлетний малыш попал под машину

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В селе Невер Сковородинского района автомобилист совершил наезд на маленького ребенка. Мальчик 2014 года рождения оказался на пути УАЗа, двигавшегося задним ходом.

За рулем автомобиля находился мужчина 1967 года рождения. Во время движения он не заметил малыша, находившегося позади машины.

На месте ДТП работали спасатели поисково-спасательной группы села Невер управления ГЗ и ПБ Амурской области – три человека и единица техники. Спасатели достали пострадавшего ребенка из-под автомобиля. Малыш получил травмы. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.