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1 мая в Приамурье прогнозируется высокий класс пожарной опасности

1 мая в Приамурье прогнозируется высокий класс пожарной опасности
Фото: 28.mchs.gov.ru

По данным главного управления МЧС России по Амурской области, за минувшие сутки потушили 21 пал сухой растительности. По данным Рослесхоза, на 1 мая II класс пожарной опасности прогнозируется в Тындинском районе, III класс – в Зейском и Селемджинском районах, на остальной территории области – IV класс пожарной опасности.

Палы в Серышевском, Белогорском, Мазановском, Ивановском, Завитинском, Бурейском и Благовещенском районах, а также в городах Свободный, Шимановск, Завитинск, Белогорск, Сковородино и поселок Прогресс были ликвидированы 30 апреля.

В тушении были задействованы 235 человек личного состава и 41 единица техники. С начала пожароопасного периода в Амурской области зарегистрировано 658 палов, в ликвидации которых принимали участие 4 354 человека и 1 156 единиц техники.

30 апреля служащие органов надзорной деятельности ГУ МЧС России по Амурской области совместно с другими надзорными органами составили 46 протоколов об административных правонарушениях на граждан о нарушении мер пожарной безопасности. Основные нарушения – сжигание мусора на приусадебном участке и около территории домовладения, а также не очищенная от сухой растительности территория.

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает амурчанам, что весенние палы часто приводят к возгораниям построек в населенных пунктах и загоранию лесных массивов. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в Российской Федерации нарушение правил пожарной безопасности влечет административную ответственность. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа в размере от 2 000 до 400 000 рублей.

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#МЧС #пожары

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