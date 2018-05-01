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Благовещенск отмечает День Весны и Труда

Благовещенск отмечает День Весны и Труда
Фото: www.lomonosov.org

Во вторник, 1 мая, Благовещенск отмечает День Весны и Труда. В городе пройдут шествия, посвященные празднику. Движение по улице имени Ленина будет перекрыто. На перекрестках уже выставлены экипажи дорожно-патрульной службы.

Первыми по улице Ленина пройдут колонны амурских коммунистов. Сбор участников шествия начнется в 10:00 на площади Победы. В 10:30 первомайская колонна начнет движение по улице Ленина к центральной площади. В 11:00 у памятника Ленину состоится торжественный митинг.

Отдельной колонной пройдут представители трудовых коллективов. Формирование праздничных колонн начнется с 11:15 в районе перекрестка улиц Шевченко – Ленина. Старт движению будет дан в 11:40. В шествии, организованном Федерацией профсоюзов Амурской области при поддержке регионального правительства, примут участие коллективы города. В 12 часов на площади имени Ленина начнется митинг.

После окончания торжественных мероприятий улицу имени Ленина откроют для движения автотранспорта. Это произойдет в 13 часов.

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#праздники

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