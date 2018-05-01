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сегодня, 09:13 3

С 1 мая МРОТ впервые в истории сравнялся с прожиточным минимумом

С 1 мая МРОТ впервые в истории сравнялся с прожиточным минимумом
Фото: vesti.ru

С 1 мая в России поднят минимальный размер оплаты труда. Он впервые в истории сравнялся с прожиточным минимумом и составил 11 163 рубля. Это повышение влияет как на зарплаты, так и на выплаты, привязанные к МРОТ, – оплату декретных отпусков, больничных, пособия по уходу за детьми.

Как сообщают «Вести», влияние касается минимальных размеров этих выплат. Так, повышение МРОТ не повлияет на максимальный размер декретных выплат, привязанный к предельной базе по взносам в Фонд социального страхования. Но минимальный размер выплаты не может быть ниже МРОТ. Такая же ситуация с пособием по уходу за ребенком до 1,5 лет: сумма МРОТ будет влиять только на минимальное пособие, которое должно составлять 40 % от размера минимальной оплаты труда. Оплата больничного зависит от трудового стажа и составляет от 60 до 100 % от среднего заработка. На ее максимальный размер, как и в первых двух случаях, МРОТ не влияет. А минимальная выплата будет в том случае, если в расчетном периоде работник ничего не заработал, либо его средний заработок оказался меньше 24-кратного МРОТ.

Согласно заявлению премьер-министра Дмитрия Медведева, повышение МРОТ коснется миллионов человек, в том числе бюджетников. Правительство выделило из резервного фонда более 16 миллиардов рублей. Ранее, в марте, на эти же цели было выделено 20 миллиардов рублей.

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#работа #российская власть

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Комментарии
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    5 часов назад

    Осталось дождаться, чтобы на этот прожиточный минимум можно было прожить хотя бы пару недель.

  • Алекsей

    Алекsей
    5 часов назад

    Народ ПОМРОТ на такой МРОТ.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Минимальный размер оплаты труда по сути своей подразумевает, что человек должен быть способен за эти деньги работу какую то выполнять.

    Но увы, на такие деньги он в лучшем случае как в блокадном Ленинграде будет лежать , чтобы сохранить жизненные силы, чтобы не умереть.

    Так как можно эту сумму назвать МРОТ, когда это не тянет даже по существу на прожиточный минимум (с которым его сегодня сравняли).

    Для чего нужно так громко называть это нищенское подаяние?

    Какую цель преследуют те, кто принимает эти решения?

    Ничего иного на ум не приходит кроме-Кто то крепко прикрывает свой зад, который должен пострадать за никудышнее выполнение своих чиновничьих задач.

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