Мальчик, на которого упали футбольные ворота в Пояркове, скончался

В областной больнице скончался маленький пациент из Пояркова, на которого упали футбольные ворота. Мальчик умер, не приходя в сознание.

Смерть наступила 30 апреля в 12 часов дня, подтвердлили в областной больнице. В лечебном учреждении ребенок находился в реанимации по нейрохирургическому профилю, куда его доставили с черепно-мозговой травмой.

Как сообщало Амур.инфо, ЧП произошло на стадионе в селе Поярково Михайловского района. 22 апреля на мальчика 2007 года рождения упали футбольные ворота.

По факту случившегося следователи Константиновского межрайонного следственного отдела проводят доследственную проверку.