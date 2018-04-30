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30апреля
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сегодня, 20:30 1

Пучков поручил сформировать в Приамурье бригады для противопожарных рейдов

Пучков поручил сформировать в Приамурье бригады для противопожарных рейдов
Фото: uznt42.ru

Глава федерального МЧС Владимир Пучков дал поручение сформировать в Амурской области мобильные бригады для противопожарных рейдов. В состав должны войти представители различных ведомств, сообщает РИА Новости.

«Я попрошу сформировать мобильные бригады из сотрудников Государственного пожарного надзора, Роспотребнадзора, Рослесхоза для проведения противопожарных рейдов по всем населенным пунктам и дачным участкам», — сказал Владимир Пучков на совместном выездном заседании рабочей группы правительственной КЧС и комиссии по ЧС Амурской области.

По словам Пучкова, людям надо разъяснять правила противопожарной безопасности и запрещать сжигать траву на приусадебных участках.

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#МЧС #областная власть #пожары #природа #производство

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    4 минуты назад

    снова увеличение штатов за народные деньги

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