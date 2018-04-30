Пучков поручил сформировать в Приамурье бригады для противопожарных рейдов

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«Я попрошу сформировать мобильные бригады из сотрудников Государственного пожарного надзора, Роспотребнадзора, Рослесхоза для проведения противопожарных рейдов по всем населенным пунктам и дачным участкам», — сказал Владимир Пучков на совместном выездном заседании рабочей группы правительственной КЧС и комиссии по ЧС Амурской области.

По словам Пучкова, людям надо разъяснять правила противопожарной безопасности и запрещать сжигать траву на приусадебных участках.