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30апреля
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сегодня, 21:00 1

Юные амурчане взяли награды на чемпионате кендо в Москве

Юные амурчане взяли награды на чемпионате кендо в Москве

Юные благовещенские спортсмены завоевали несколько медалей на чемпионате России по кендо, который проходит в Москве. По итогам первого дня команда из трех человек завоевала бронзу. Третье место на пьедестале почета досталось амурчанину в личном первенстве.

В возрастной категории от 11 до 14 лет третье место заняла команда в составе Даниила Янькова, Даниила Сыркина и Ярослава Вагапова. Ярослав Вагапов также взял бронзу в личном первенстве. Всего на чемпионат поехали 7 спортсменов из Амурской области под руководством тренера Андрея Пеунова.

По результатам чемпионата России будут отобраны кандидаты в национальную сборную команду России по кендо для участия в чемпионате Европы 2019 года. Об этом говорится на сайте российской федерации кендо.

Помимо соревнований, ребята из Приамурья приняли участие в семинаре с легендой кендо – Суми Масатакэ-сэнсэем и Фуджии Рэичи-сэнсэем.

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#дети #спорт

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Комментарии
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    29 минут назад

    ЮНЫЕ АМУРЧАНЕ ВЗЯЛИ НАГРАДЫ НА ЧЕМПИОНАТЕ КЕНДО В МОСКВЕ - Чемпионат кендо - третий перл за один день. АмурИнфо, если вам подойдет редактор, профессиональный филолог и если имеется возможность работы дистанционно - могу предложить такого человека.

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