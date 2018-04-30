Юные амурчане взяли награды на чемпионате кендо в Москве

Юные благовещенские спортсмены завоевали несколько медалей на чемпионате России по кендо, который проходит в Москве. По итогам первого дня команда из трех человек завоевала бронзу. Третье место на пьедестале почета досталось амурчанину в личном первенстве.

В возрастной категории от 11 до 14 лет третье место заняла команда в составе Даниила Янькова, Даниила Сыркина и Ярослава Вагапова. Ярослав Вагапов также взял бронзу в личном первенстве. Всего на чемпионат поехали 7 спортсменов из Амурской области под руководством тренера Андрея Пеунова.

По результатам чемпионата России будут отобраны кандидаты в национальную сборную команду России по кендо для участия в чемпионате Европы 2019 года. Об этом говорится на сайте российской федерации кендо.

Помимо соревнований, ребята из Приамурья приняли участие в семинаре с легендой кендо – Суми Масатакэ-сэнсэем и Фуджии Рэичи-сэнсэем.