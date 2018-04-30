Зрители спортивного автошоу создали небольшую пробку на мосту через Зею
Днем 30 апреля на автомобильном мосту через реку Зею образовалась небольшая пробка. Проезжающие автомобилисты притормаживали, чтобы разглядеть массовое зрелищное автошоу, которое проходило на левом берегу реки.
В районе так называемых песчаных дюн под автодорожным мостом через Зею 30 апреля прошло традиционное мероприятие «Открытие внедорожного сезона 2018». Автошоу проводится в преддверии чемпионата Амурской области по трофи-рейдам.
Организатор мероприятия – спортивно-технический клуб «Шатун» совместно с Российской автомобильной федерацией при поддержке спортуправления города Благовещенска. В соревновательной части было порядка 20 машин, которые на время и на скорость проходили трассу с искусственными и естественными препятствиями.
«Было два класса участников. Один – это подготовленные для чемпионата по трофи-рейдам внедорожники. Для них была трасса посложнее. Второй класс – "Туризм", в котором также участвовали полноприводные автомобили, но не имеющие серьезной подготовки. Трассу мы готовили специально, пригоняли технику, копали ямы для создания препятствий», – рассказал представитель спортивно-технического клуба «Шатун» Александр Пузиков.
Зрелищное мероприятие, по подсчетам организаторов, собрало в общей сложности около 500 зрителей, не считая автомобилистов, проезжающих по мосту. Чтобы посмотреть на происходящее, некоторые водители слегка притормаживали, из-за чего на мосту образовалась небольшая пробка.
Чемпионат по трофи-рейду в Приамурье стартует в июне в Белогорске, где пройдет первый этап соревнований. Второй этап состоится в Благовещенске, скорее всего, в июле. В августе в Свободном будет третий этап чемпионата. В конце сентября состоится традиционное закрытие внедорожного сезона.
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