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сегодня, 19:10 0

В Приамурье ликвидировали крупный пожар в Хинганском заповеднике

В Приамурье ликвидировали крупный пожар в Хинганском заповеднике
Фото: ntv.ru

В Амурской области удалось справиться с крупным лесным пожаром в Хинганском заповеднике, который действовал 9 дней. Возгорание обнаружили 21 апреля, а потушить его смогли только 29 числа.

Огонь на заповедной территории прошел 37 тысяч гектаров. На пожаре работали 86 человек парашютно-пожарной и десантно-пожарной службы, специалисты авиалесоохраны, государственной противопожарной службы и сотрудники заповедника. Чтобы справиться с возгоранием, был задействован 1 вездеход, вертолет Ми-8 федерального Минобороны, также привлекались сотрудники федерального резерва авиалесоохраны из Хакасии и огнеборцы пожарной части Архары, сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Между тем, как сообщало Амур.инфо, из-за пожаров, которые произошли в Хинганском заповеднике 31 марта и 2 апреля, возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц заповедной территории по статье «Халатность». В общей сложности из-за лесных пожаров амурское следственное управление возбудило 4 уголовных дела.

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#пожары #природа #происшествия

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