За неделю клещи покусали 70 взрослых и 27 маленьких амурчан

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За минувшую неделю клещи покусали 97 амурчан, в том числе 27 детей. По результатам лабораторных исследований, один клещ, снятый с жителя Белогорского района, оказался зараженным возбудителем клещевого вирусного энцефалита.

Для экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита в области готовы 4 487 доз противоклещевого иммуноглобулина, сообщает амурский Роспотребнадзор. Всего в области 20 791 житель привит против клещевого энцефалита. Это 90 % от тех, кто подлежит иммунизации.

В детских лагерях, дошкольных учреждениях, зонах отдыха, на кладбищах и других объектах проведена акарицидная обработка от клещей на территории 83,2 гектара.

Также в амурском Роспотребнадзоре информируют, что уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями выше контрольного на 23 %, в связи с чем необходимо соблюдать меры профилактики.