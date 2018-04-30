Борт, вылетевший в Благовещенск из Южно-Сахалинска, пришлось вернуть для замены

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Борт, вылетевший 30 апреля из Южно-Сахалинска в Благовещенск, менее чем через полчаса после взлета вернулся на аэродром. Пассажиры улетели по назначению на другом воздушном судне.

В первый раз самолет № 3636 авиакомпании «Аврора» следующий в Благовещенск, вылетел по расписанию – в 17 часов по южно-сахалинскому времени. Но менее чем через полчаса он вернулся на аэродром, сообщает ASTV.RU.

Очевидцы сообщили изданию, что видели машины скорой помощи, направлявшиеся в сторону аэропорта Южно-Сахалинска. Снова самолет на Благовещенск поднялся в воздух только после замены воздушного судна через два часа – в 19:32 по местному времени.

«Самолёт авиакомпании "Аврора", выполнявший рейс HZ-3636 Южно-Сахалинск – Благовещенск, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета. После замены борта пассажиры успешно вылетели в Благовещенск. На борту было 42 пассажира», – сообщили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.

В справке благовещенского аэропорта сообщили, что авиакомпания «Аврора» уведомила о замене воздушного судна по техническим причинам. Что это за причины, перевозчик не уточнил, сказали в аэропорту. Из-за этого прибытие самолета из Южно-Сахалинска в Благовещенск задерживается на 2,5 часа. Вместо 17:30 по амурскому времени он приземлится в 20:00.

Обратный рейс в столицу Сахалинской области также задержится. Пассажирам, которые должны были вылететь в 18:20, придется подождать до 21:00.

В авиакомпании сообщили, что за комментарием можно обратиться только после праздников, 3 мая.