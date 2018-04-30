В Шимановске полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного угонщика

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В Шимановске полицейскому пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить угонщика такси. Мужчина не реагировал на требование правоохранителей остановиться, при этом создавал угрозу жизни и здоровью других автомобилистов.

Сообщение об угнанном автомобиле поступило от диспетчера такси. Инспекторы ДПС обнаружили автомобиль и потребовали от водителя остановиться. Однако он проигнорировал требование, увеличил скорость и попытался скрыться. Во время преследования сотрудники полиции при помощи специальных световых и звуковых сигналов неоднократно требовали остановиться, но водитель не реагировал, сообщает пресс-служба областной полиции.

При движении угонщик грубо нарушил правила дорожного движения, неоднократно выезжал на полосу встречного движения, двигался на высокой скорости, создавая угрозу жизни и здоровью других автомобилистов. В соответствии с законом «О полиции» инспектор применил табельное оружие, чтобы остановить нарушителя. Угонщик не справился с управлением, съехал с дороги, автомобиль опрокинулся. В результате применения оружия пострадавших нет, сообщают в полиции.

Водителем оказался молодой человек, 1994 года рождения, который был пьян и не имел прав. Свой поступок задержанный объяснил тем, что заметил возле дома машину с ключами в замке зажигания и решил на ней покататься.

По факту угона возбуждено уголовное дело. В отношении нарушителя составлены административные протоколы. Шимановский мировой арестовал его на 14 суток за управление автомобилем в состоянии опьянения, не имея права управления транспортным средством. Угонщик помещён в изолятор временного содержания.