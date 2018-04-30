Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:20 4

В Шимановске полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного угонщика

В Шимановске полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного угонщика
Фото: minval.az

В Шимановске полицейскому пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить угонщика такси. Мужчина не реагировал на требование правоохранителей остановиться, при этом создавал угрозу жизни и здоровью других автомобилистов.

Сообщение об угнанном автомобиле поступило от диспетчера такси. Инспекторы ДПС обнаружили автомобиль и потребовали от водителя остановиться. Однако он проигнорировал требование, увеличил скорость и попытался скрыться. Во время преследования сотрудники полиции при помощи специальных световых и звуковых сигналов неоднократно требовали остановиться, но водитель не реагировал, сообщает пресс-служба областной полиции.

При движении угонщик грубо нарушил правила дорожного движения, неоднократно выезжал на полосу встречного движения, двигался на высокой скорости, создавая угрозу жизни и здоровью других автомобилистов. В соответствии с законом «О полиции» инспектор применил табельное оружие, чтобы остановить нарушителя. Угонщик не справился с управлением, съехал с дороги, автомобиль опрокинулся. В результате применения оружия пострадавших нет, сообщают в полиции.

Водителем оказался молодой человек, 1994 года рождения, который был пьян и не имел прав. Свой поступок задержанный объяснил тем, что заметил возле дома машину с ключами в замке зажигания и решил на ней покататься.

По факту угона возбуждено уголовное дело. В отношении нарушителя составлены административные протоколы. Шимановский мировой арестовал его на 14 суток за управление автомобилем в состоянии опьянения, не имея права управления транспортным средством. Угонщик помещён в изолятор временного содержания.

Просмотров всего: 597

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

В Приамурье ликвидировали крупный пожар в Хинганском заповеднике
Происшествия 1

Борт, вылетевший в Благовещенск из Южно-Сахалинска, пришлось вернуть для замены
Общество 12

Владимир Пучков: пожарная обстановка в Приамурье стабилизировалась
Происшествия 2

В Приамурье ликвидировали пожары на площади более 127 тысяч гектаров
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Свой поступок задержанный объяснил тем, что заметил возле дома машину с ключами в замке зажигания и решил на ней покататься.

    Гопник обыкновенный (Ordinarius Gopnik).

  • тандем

    тандем
    1 час назад

    На строительство второго пути БАМа, пусть тележки с щебнем бы катал под присиотром инструкторов ВВ.

  • тандем

    тандем
    1 час назад

    На строительство второго пути БАМа, пусть тележки с щебнем бы катал под присиотром инструкторов ВВ.

  • тандем

    тандем
    1 час назад

    На строительство второго пути БАМа, пусть тележки с щебнем бы катал под присиотром инструкторов ВВ.

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь