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В благовещенском горпарке устроили катание по пожарному рукаву

В благовещенском горпарке устроили катание по пожарному рукаву
Фото: 28.mchs.gov.ru

В благовещенском горпарке отпраздновали День пожарной охраны. В свой профессиональный праздник огнеборцы устроили для всех желающих незабываемый аттракцион – спуск по пожарному рукаву с высоты 10 метров. Также можно было примерить форму борцов с огнем, отведать полевую кухню и опробовать современную пожарную технику.

30 апреля в честь празднования 369-летия пожарной охраны России амурские пожарные и спасатели подготовили в городском парке праздничную программу. Мероприятие проводилось в рамках Года культуры безопасности в МЧС России.

Огнеборцы установили в одной из частей парка автолестницу и спускали всех желающих с высоты по пожарному рукаву, который пожарные используют при спасении и эвакуации людей из горящих строений. На своеобразный аттракцион выстроилась целая очередь из желающих. В основном это были дети. Ребят сажали в корзину пожарного коленчатого автоподъемника, поднимали наверх, как на аттракционе, и оттуда они скатывались по пожарному рукаву вниз. Попробовать себя в роли спасенного пожелали и взрослые.

В другой части парка детей развлекали спасатели поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ. Они натянули веревки между деревьями и учили всех желающих покорять высоту с помощью альпинистского оборудования.

Также желающие могли примерить боевую одежду огнеборцев, потушить условный пожар, а также попробовать передвигаться в задымленном помещении в выносном спасательном устройстве, которое присоединяется к аппарату дыхания газодымозащитника.

За воротами парка поставили раритетную и современную пожарную технику. Огнеборцы разрешали не только в ней посидеть, но и посигналить, включить маячки и исследовать все содержимое.

Всех желающих пожарные-спасатели угостили гречневой кашей с тушенкой и чаем с лимоном.

В программе были также конкурс рисунков, выступление вокально-инструментального ансамбля «Звезда надежды» Главного управления МЧС России по Амурской области. Также на сцене выступили школьные творческие коллективы, в том числе демонстрировали строевую подготовку кадетов МЧС.

Фото, видео: 28.mchs.gov.ru

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#дети #жизнь #МЧС #праздники

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Комментарии
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  • Нафаня из Метагалактики

    Нафаня из Метагалактики
    3 часа назад

    Пучков с собой привёз?

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    1 час назад

    Отработали, сняли видео, выложили в ютуб, на просмотрах заработали бабло...

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