В Благовещенске можно было сыграть в средневековый Angry Birds

«Это детская катапульта, размер ее – метр двадцать на метр. Она метает мягкие камни сшитые из войлока в рыцарскую крепость, где в каждом окошке стоят фигурки – деревянные рыцари. Популярностью это развлечение пользуется большой. Но, к сожалению, развлечение платное, чтобы как минимум отбить материалы для изготовления. Но если видим, что ребенок очень хочет, а денег нет, то он все равно может пострелять», – рассказал Алексей Зимников, художественный руководитель Областного дома народного творчества.

АОДНТ совместно с несколькими амурскими клубами является организаторов фестиваля. Мероприятие будет проходить два дня – 30 апреля и 1 мая в сквере АОДН. Участники приехали из Приамурья, Хабаровска, Владивостока, Комсомольска-на Амуре и с Сахалина.

Помимо соревнований среди тех, кто занимается исторической реконструкцией, попробовать себя в стрельбе из лука, в метании копья или потренироваться с топором на средневековой бойцовской груше могли и гости мероприятия.

Всего на фестивале представлены несколько номинаций: стрельба из лука (традиционная и инстинктивная); исторические средневековые бои; раннее средневековье «Щит и меч»; средневековая керамика. От приготовления средневековой кухни все-таки пришлось отказаться.

«К сожалению, отменили эту номинацию из-за пожарной обстановки в городе. Хотя были закуплены дорогостоящие продукты, которые требовались для приготовления: телятина, травы, фрукты. Но там смысл был именно в том, чтобы девушки готовили еду на костре, а сейчас это запрещено», – объяснил Алексей Зимников.

Кроме того, на аллее АОДНТ разместилась улица средневековых мастеров, где можно было посмотреть и купить обереговую куклу, различные стилизованные аксессуары. Широко было представлено гончарное искусство и резьба по дереву. На глазах у публики мастер вырезал иконы из дерева. Центром мероприятия стал средневековый турнир.

Во второй день фестиваля, 1 мая 1 мая с 11:00 часов утра пройдет турнир – раннее средневековье «Щит и меч». Будут работать выставка-ярмарка изделий ручной работы, тир, конная площадка, торговые точки. В 16:00 планируется официальное закрытие фестиваля, награждение участников и победителей.