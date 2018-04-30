В Приамурье нашли раненого краснокнижного журавля и прооперировали его

В селе Волково Благовещенского района жительница обнаружила раненого краснокнижного журавля. У птицы была перебита нога и при приближении людей она не смогла улететь. Сейчас пернатого прооперировали, решается вопрос по его дальнейшей судьбе.

«Нашли его в пади реки Алим. Мы проезжали на конях, он стоял на одой ноге и при нашем приближении не взлетел, хотя обычно они так близко не подпускают. Когда подъехали ближе, стало видно, что нога у него болтается, сломанная. Птица краснокнижная, я сама была волонтером в парке Муравьевском. Позвонила в парк, но мне сказали, что не могут забрать, так как у них нет ветеринара, да и ехать далеко. По виду они сказали, что это черный или серый аист либо это молодой журавль», – рассказала жительница села Волково Ольга.

Девушка обратилась в дирекцию по охране животного мира. Пернатого забрали и передали ветеринарам, сообщили в дирекции.

«Ему прооперировали ногу, сейчас находится под наблюдением врачей. Я его в живую не видел, но по фото похоже, что это журавль – Даурский или Японский. Сейчас посмотрим как он оклимается. Если получится, выпустим его в природу, если нет, то пристроим в Муравьевский парк или Хинганский заповедник. Все будет зависеть от заключения врачей», – рассказал по телефону Валерий Погасиенко, начальник отдела охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий.