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сегодня, 15:10 3

Владимир Пучков вручили медали свободненским школьникам, которые спасли из огня людей

Владимир Пучков вручили медали свободненским школьникам, которые спасли из огня людей
Фото: mchs.gov.ru

Во время своего рабочего визита в Амурскую область Владимир Пучков наградил медалями за отвагу двух свободненских школьников, которые спасли из огня четверых людей. Также глава федерального ведомства посетил в Благовещенске пожарно-спасательную часть № 1, где встретился с личным составом подразделения и ветеранами пожарной охраны.

Владимир Пучков вручил медали МЧС России «За отвагу на пожаре» учащимся свободненской школы №1 – Николаю Мнушко и Владимиру Хамидулину, которые помогли людям спастись из горящего дома. Глава МЧС отметил, что ребята – настоящие герои. Школьники специально приехали на награждение в Благовещенск.

Также министр поздравил огнеборцев и ветеранов благовещенской пожарно-спасательной части № 1с профессиональным праздником – Днём пожарной охраны России. Он отметил профессионализм личного состава и поблагодарил за несение службы в условиях сложного пожароопасного периода, сообщает пресс-служба МЧС России.

Пучков вручил награды ветеранам пожарной охраны, отличившимся сотрудникам ведомства, а также передал пожарно-спасательному гарнизону боевую одежду и аппараты защиты органов дыхания. «Мы делаем все, чтобы минимизировать ущерб и потери от различных чрезвычайных ситуаций, пожаров и других бед», - сказал Владимир Пучков на церемонии награждения.

Владимир Пучков оценил боевую готовность подразделения, осмотрел технику и ознакомился с социально-бытовыми условиями службы пожарных.

Он отметил, что на оснащение подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС России, противопожарной службы регионов поступают новая техника и экипировка.

«Но самое главное, что в пожарной охране работают профессионалы, которые идут в огонь с риском для жизни, выполняют свои обязанности, каждый день, проявляя мужество, героизм и самоотверженность. Чужая беда – это беда каждого из нас», – сказал глава чрезвычайного ведомства.

Как сообщало Амур.инфо, Владимир Пучков пробыл в Приамурье несколько часов, провел заседание рабочей группы и правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а затем отправился в Улан-Удэ.

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#дети #жизнь #МЧС #праздники

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Комментарии
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  • Neverhood

    Neverhood
    1 час назад

    Пучков вручилИ ?

  • lev4ik

    lev4ik
    33 минуты назад

    Ну тут ясно,опечатка. Хотели словоерс написать,-"вручили-с".

  • lev4ik

    lev4ik
    28 минут назад

    Словое́рс (тж. словое́р, словое́рик) — название частицы -с (написание по старой орфографии — -съ), прибавляемой в русском языке к концу слов в определённых ситуациях:

    в XIX веке — в знак почтения к собеседнику, то есть как адрессивное окончание;

    в конце XIX века к адрессивному значению прибавилось гоноративное, а именно депрециативное (демонстративное самоунижение).

    Это из вики.

    Корректоры АмурИнфо,дописывайте срочно!

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