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сегодня, 14:30 6

Владимир Пучков: пожарная обстановка в Приамурье стабилизировалась

Владимир Пучков: пожарная обстановка в Приамурье стабилизировалась

Глава МЧС России Владимир Пучков, который прибыл в Приамурье с рабочим визитом, провел заседание рабочей группы и правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На заседании прозвучало, что пожарная ситуация в Приамурье улучшилась, а также, что необходимо увеличивать штрафные санкции в отношении нарушителей противопожарного режима. Облет горимых территорий, запланированный ранее, не состоялся.

«Сегодня мы определили целый круг дополнительных задач, направленных на недопущение новых возгораний, особенно – в труднодоступных местах. Безусловно, с нарушителей, которые не выполняют требования особого противопожарного режима, нужно спрашивать по всей строгости. От безответственности отдельных лиц не должны страдать десятки, сотни, тысячи наших граждан. Штрафы необходимо увеличивать», – подчеркнул Владимир Пучков.

С предложением об ужесточении штрафных санкций к главе федерального ведомства обратился глава региона Александр Козлов. Он обратил внимание на проводимую работу по установлению и задержанию лиц, виновных в возникновении природных пожаров. В регионе было зарегистрировано 42 таких факта.

«К сожалению, санкции в отношении таких граждан не соотносимы с ущербом, который они нанесли, со средствами, потраченными на тушение пожаров. Я считаю, что необходимо внести изменения в законодательство – нужно усилить ответственность виновных лиц», - сказал глава региона.

Владимир Пучков отметил, что в Приамурье ситуация, связанная с природными пожарами, стабилизировалась. Этому способствовала энергичная работа федеральной группировки сил и всех специализированных служб Амурской области.

«Достичь такого результата стало возможным благодаря прибывшим группировкам МЧС и Рослесхоза. Значительный вклад внесла авиация», – подчеркнул Александр Козлов и обратился к Владимиру Пучкову с просьбой о том, чтобы самолеты МЧС задержались в Приамурье и на майские праздники.

В итоге была достигнута договоренность, что авиация МЧС останется в регионе для помощи в тушении пожаров. Заправлять авиатехнику будут также за счет федерального бюджета. На сегодняшний день в области остался один самолет-амфибия Бе-200, второй улетел в Приморье. Самолет Ил-76, который в Амурскую область прилетел 28 апреля, в воскресенье помогал бороться с пожарами в Магдагачинском районе, где на лесные возгорания вылил 42 тонны воды.

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#визиты #МЧС #областная власть #пожары #природа #происшествия

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    "Что и требовалось доказать" (с)

  • krasnova

    krasnova
    2 часа назад

    Просто уже все сгорело, а что осталось, то догорает

  • marcepan

    marcepan
    1 час назад

    Пожары стабильны.

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Дополнить надо:

    -также неоценимый вклад в борьбу с пожарами внес коллективный молебен

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    И да,таки был дождь ,по крайней мере,по северу. Но он к пожаротушению отношения не имеет

  • Оля111

    Оля111
    25 минут назад

    Ну конечно. Просто всё сгорело.

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